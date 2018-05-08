В Славянском районе во время реконструкции разрушился памятник воинам-освободителям. СК начал проверку

Следственный комитет проверит обстоятельства разрушения памятника воинам-освободителям в Славянском районе

По предварительным данным, памятник советских воинам, погибших в боях с фашистскими захватчиками, находится на хуторе Прорвенском Черноерковского сельского поселения. В конце апреля во время реконструкции монумент разрушился. Памятник является объектов культурного наследия регионального значения.

«В настоящее время следователем выясняется соблюдение процедуры получения разрешения на реконструкцию, опрашиваются лица, осуществлявшие ремонтные работы, должностные лица администрации поселения, заключившие договор на выполнение данных работ, а также лица, на которых возложен контроль за их выполнением», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.