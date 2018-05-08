В Краснодаре пройдет парад детских войск

В Краснодаре 11 мая тысяча детей пройдет торжественным маршем перед ветеранами Великой Отечественной войны

Парад детских войск пройдет на территории школы № 98. В параде примут участие ученики начальных классов, воспитанники кадетских корпусов и дошкольных учреждений, отряд Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Примет парад инспектор объединенного стратегического командования Южного военного округа генерал-майор Николай Калабухов. Почетными гостями станут ветераны Великой Отечественной войны, Вооруженных сил, представители краевой и городской администраций.

Участников ждет полевая кухня, выставка военного оружия и ретротехники. Парад детских войск пройдет в Краснодаре во второй раз, сообщает пресс-служба краевой администрации.