В Северной Осетии мужчина и женщина прятали на берегу реки героин в конфетных обертках

Во Владикавказе задержали мужчину и женщину, которые сбывали героин

Установлено, что 38-летний мужчина с сообщницей прибыл в Северную Осетию из Москвы в апреле. Они приобрели обратные билеты на самолет, однако их задержали при попытке сбыта героина. Злоумышленники делали закладки в виде конфет на набережной реки Терек и улице Московской.

При личном досмотре подозреваемых и на их съемной квартире нашли и изъяли более 60 конфетных свертков, в которых был замаскирован героин. Экспертиза показала, что общий вес изъятого наркотика составил около 114 граммов. Это рассчитано примерно на 400 доз.

По факту незаконного оборота наркотиков возбудили уголовное дело. Ведется следствие, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Республике Северная Осетия — Алания.