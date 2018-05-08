В Краснодаре на ярмарке создадут площадку «Екатеринодар XIX века»

В Краснодаре 19 мая пройдет выставка-ярмарка кубанских народных промыслов, ремесел и сельского (аграрного) туризма «АгроТУР-2018»

Выставка состоится на площадке у ЗСК на улице Красной, 3, начало в 9:00.

«Для Кубани, которая объединяет туристский и сельскохозяйственный потенциалы России, агротуризм является одним из перспективных направлений развития, поэтому ожидаем большой интерес к этой выставке. В канун 225-летия Краснодара в рамках выставки будет воссоздана историческая площадка Екатеринодара XIX века — города, где были развиты многие ремесла. Уверены, что она вызовет большой интерес у жителей Краснодара и гостей нашего города», — сказала директор департамента экономического развития, инвестиций и внешних связей администрации Краснодара Елена Васильченко.

Презентационные площадки районов региона будут стилизованы под кубанские подворья. Краснодар представит площадку «Екатеринодар XIX века», на ней воссоздадут улицы старого города с его жителями, мастерами, представителями сословий, их бытом и традициями.

В программе выставки запланированы презентации объектов сельского туризма, дегустации блюд национальной кухни и продукции кубанских сельхозтоваропроизводителей, выступления творческих коллективов, ярмарка изделий народных художественных промыслов, мастер-классы, программы для детей.

Выставка-ярмарка «АгроТУР» проводится в Краснодарском крае с 2015 года, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.