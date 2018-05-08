В Новороссийске погиб фигурант дела экс-главы Коми Гайзера

Краснодарский край

Распечатать

В Новороссийске обвиняемого по делу экс-главы Коми Вячеслава Гайзера Алексея Соколова насмерть сбила машина

По данным агентства БНК, Соколов находился под подпиской о невыезде. Адвокат Гайзера Вячеслав Леонтьев рассказал «Медиазоне», что не может подтвердить или опровергнуть данные о гибели Соколова.

Алексей Соколов руководил компанией «Комплексное управление проектами» и был одним из обвиняемых, признавших вину. Всего в деле 14 фигурантов, Соколову вменяют участие в преступном сообществе с использованием своего служебного положения, сообщает «Медиазона».

ДТП Новороссийск
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Северной Осетии мужчина и женщина прятали на берегу реки героин в конфетных обертках
В Краснодаре на ярмарке создадут площадку «Екатеринодар XIX века»
Казак из «Первой сотни» рассказал о представителях Кубанского казачьего войска на оппозиционном митинге 5 мая в Москве
В Ростовской области выделили 11 млн рублей на рекламу выборов в Заксобрание
В Краснодаре мужчина выжил после падения с 11 этажа
В Новороссийске погиб фигурант дела экс-главы Коми Гайзера

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале