В Новороссийске погиб фигурант дела экс-главы Коми Гайзера
В Новороссийске обвиняемого по делу экс-главы Коми Вячеслава Гайзера Алексея Соколова насмерть сбила машина
По данным агентства БНК, Соколов находился под подпиской о невыезде. Адвокат Гайзера Вячеслав Леонтьев рассказал «Медиазоне», что не может подтвердить или опровергнуть данные о гибели Соколова.
Алексей Соколов руководил компанией «Комплексное управление проектами» и был одним из обвиняемых, признавших вину. Всего в деле 14 фигурантов, Соколову вменяют участие в преступном сообществе с использованием своего служебного положения, сообщает «Медиазона».
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