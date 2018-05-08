Самолет Москва — Краснодар опасно сблизился со вторым лайнером

В небе над Москвой предотвратили столкновение краснодарского самолета с еще одним авиалайнером

Источник в авиадиспетчерских службах рассказал, что в аэропорту Шереметьево самолеты Boeing 737-800 и Boeing 777 выполняли обратные маневры — один заходил на посадку, а другой взлетал. Система предупреждения об опасном сближении сработала в самолете Москва — Краснодар, когда он взлетел на 4,3 тыс. метров. Заходивший на посадку лайнер Шанхай — Москва был на высоте 4,6 тыс. метров.

Экипажи обоих самолетов действовали по инструкции. Пилоты развели самолеты в воздухе и никто не пострадал, сообщает «Интерфакс».