Самолет Москва — Краснодар опасно сблизился со вторым лайнером

Краснодарский край

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В небе над Москвой предотвратили столкновение краснодарского самолета с еще одним авиалайнером

Источник в авиадиспетчерских службах рассказал, что в аэропорту Шереметьево самолеты Boeing 737-800 и Boeing 777 выполняли обратные маневры — один заходил на посадку, а другой взлетал. Система предупреждения об опасном сближении сработала в самолете Москва — Краснодар, когда он взлетел на 4,3 тыс. метров. Заходивший на посадку лайнер Шанхай — Москва был на высоте 4,6 тыс. метров.

Экипажи обоих самолетов действовали по инструкции. Пилоты развели самолеты в воздухе и никто не пострадал, сообщает «Интерфакс».

Авиация Краснодар
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