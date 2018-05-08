На Украине суд оставил под арестом капитана крымского рыболовецкого судна «Норд»

Апелляционный суд Херсонской области оставил под стражей капитана крымского рыболовецкого судна «Норд» Владимира Горбенко

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря прокуратуры Крыма Татьяну Тихончик.

«Мера пресечения осталась неизменной. Это содержание под стражей с альтернативой внесения залога и обязательство являться к следователю по понедельникам», — пояснила Тихончик.

Она уточнила, что дело капитана передадут в суд в ближайшее время.