На Украине суд оставил под арестом капитана крымского рыболовецкого судна «Норд»
Апелляционный суд Херсонской области оставил под стражей капитана крымского рыболовецкого судна «Норд» Владимира Горбенко
Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря прокуратуры Крыма Татьяну Тихончик.
«Мера пресечения осталась неизменной. Это содержание под стражей с альтернативой внесения залога и обязательство являться к следователю по понедельникам», — пояснила Тихончик.
Она уточнила, что дело капитана передадут в суд в ближайшее время.
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Как сообщали Юга.ру, 25 марта Госпогранслужба Украины задержала в Азовском море рыболовецкое судно «Норд» под российским флагом с десятью членами экипажа на борту. Команду не выпускали с сейнера более десяти дней. Экипажу запретили покидать судно, выставив охрану. ФСБ России возбудила уголовное дело об угоне российского судна.
Накануне суд арестовал капитана судна Владимира Горбенко, который за время задержания перенес два гипертонических криза. Его обвиняли в «нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее с целью причинения вреда интересам государства».
Экипаж судна «Норд» 7 апреля отпустили на свободу. Капитану судна предъявили новое обвинение.
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