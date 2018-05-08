Жителя Адыгеи будут судить за убийство знакомой

В Адыгее 56-летнего местного жителя заподозрили в убийстве знакомой женщины

Установлено, что днем 5 мая в Майкопе мужчина у себя дома поссорился с 48-летней знакомой и не менее двух раз ударил ее ножом в область шеи и туловища. От полученных травм она скончалась на месте.

Подозреваемый задержан, он находится в изоляторе временного содержания.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство).

Проводятся следственные и оперативные мероприятия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Адыгее.