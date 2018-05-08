В Ростовской области водителя маршрутки обвиняют в гибели пяти человек

Краснодарский край, Ростовская область

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На Дону водителя маршрутки обвиняют в гибели пяти человек, которые ехали из Краснодара в Ростов после футбольного матча

Как сообщали Юга.ру, авария произошла ночью 15 ноября прошлого года на трассе Краснодар — Ростов. Пассажирская «Газель» врезалась в КамАЗ, стоявший на обочине. Погибли пять пассажиров микроавтобуса. «Газель» наняли футбольные болельщики, которые ехали с матча Аргентина — Нигерия в Краснодаре, среди погибших было двое подростков.

Водитель «Газели» обвиняется по ч. 5 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

Мужчина находится под домашним арестаом. Уголовное дело направлено в Азовский городской суд.

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