В Адыгее выделили 3,6 млн рублей на адресную помощь ветеранам

Адыгея

Распечатать

В преддверии празднования Дня Великой Победы по поручению главы Адыгеи Мурата Кумпилова из республиканского бюджета выделят 3,6 млн рублей на чествование инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941 — 1945 годов

Читайте также:

Деньги направят на оказание адресной помощи ветеранам. По 10 тыс. рублей получат более 300 человек.

«Руководство республики поставило задачу произвести выплаты в кратчайшие сроки. Сейчас министерство труда Адыгеи формирует список получателей, которым направят выплату через органы социальной защиты населения по месту жительства», — отметили в пресс-службе главы Республики Адыгея.

В Майкопе фронтовикам также подготовили традиционные подарки от мэрии и городского совета ветеранов. Их вручают молодые волонтеры, школьники, педагоги, представители ветеранской общественности.

Великая Отечественная война Ветераны Майкоп Социальные программы
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Ростовской области водителя маршрутки обвиняют в гибели пяти человек
Жителя Адыгеи будут судить за убийство знакомой
В России губернаторов попросили ограничить продажу алкоголя в День Победы
Новые транспортные маршруты на левый берег Дона появятся после ЧМ
В Краснодаре отключения горячей воды начнутся с 14 мая
В Адыгее выделили 3,6 млн рублей на адресную помощь ветеранам

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале