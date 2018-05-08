В Адыгее выделили 3,6 млн рублей на адресную помощь ветеранам

В преддверии празднования Дня Великой Победы по поручению главы Адыгеи Мурата Кумпилова из республиканского бюджета выделят 3,6 млн рублей на чествование инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941 — 1945 годов

Деньги направят на оказание адресной помощи ветеранам. По 10 тыс. рублей получат более 300 человек.

«Руководство республики поставило задачу произвести выплаты в кратчайшие сроки. Сейчас министерство труда Адыгеи формирует список получателей, которым направят выплату через органы социальной защиты населения по месту жительства», — отметили в пресс-службе главы Республики Адыгея.

В Майкопе фронтовикам также подготовили традиционные подарки от мэрии и городского совета ветеранов. Их вручают молодые волонтеры, школьники, педагоги, представители ветеранской общественности.