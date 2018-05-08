В Краснодаре на улице КИМ временно ограничат движение

В Краснодаре на улице КИМ с 15 мая временно ограничат движение автомобилей

Такие меры примут в связи с ремонтом сетей.

«Временное прекращение движения связано с необходимостью проведения работ по ремонту сетей теплоснабжения, которые будет проводить АО "Краснодартеплосеть". На закрытых участках улицы будут размещены дорожные знаки, разъясняющие водителям схему объезда закрытых участков улицы. Контролировать ход работ будут специалисты», — сказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

Ограничение движения транспорта на улице КИМ будут проводить поэтапно. С 15 мая по 21 июня нельзя будет проехать на улице КИМ от Разина до Деповской. С 15 мая по 15 июля движение перекроют на пересечении улиц КИМ и Фурманова, с 15 мая по 15 июля — на перекрестке КИМ и Павлова, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.