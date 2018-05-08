Новые транспортные маршруты на левый берег Дона появятся после ЧМ

Ростовская область

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После чемпионата мира по футболу автобусы свяжут левый берег Дона и центр Ростова

«У нас появятся новые маршруты до гребного канала, будет обеспечена связь зоны около стадиона "Ростов Арена" с центральной частью города», — рассказал губернатор Ростовской области Василий Голубев в эфире передачи «Главные о главном».

Кроме того, планируется расширить пешеходные зоны рядом со стадионом «Ростов-Арена».

«Когда люди входят на стадион — это одна история. Когда начинают выходить, они попадают в узкое "горлышко" — подземный переход. Там есть достаточно узкое пространство в районе "Меги". Нам предстоит это пространство расширять, чтобы люди могли идти достаточно свободно, а не плечом к плечу. Мы также будем использовать одну часть Ворошиловского моста для пешеходной зоны», — отметил Голубев.

Как сообщали Юга.ру, болельщиков планируют отвозить на «Ростов-Арену» на шаттлах и после ЧМ. На третий тестовый матч, который пройдет 13 мая, для фанатов организуют 150 бесплатных автобусов до стадиона.

Ранее стала известна схема ограничения движения транспорта из-за третьего тестового матча на «Ростов-Арене». В основном временные ограничения коснутся центральных улиц, а Театральную площадь перекроют с 13 мая и до 15 августа в связи с проведением Фестиваля болельщиков.

Ростов-на-Дону Стадион «Ростов-Арена» Транспорт
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