Мужчине дали 17 лет за двойное убийство в Туапсе

Краснодарский край

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Краснодарский краевой суд вынес приговор в отношении мужчины, которого обвинили в двойном убийстве

Коллегия присяжных ранее признала жителя Оренбургской области виновным в убийстве отца и сына и не заслуживающим снисхождения. В суде установили, что убийство произошло 28 сентября 2014 года на почве неприязненных отношений. Одного и другого мужчину нарушитель ударил камнем по головам, а тела унес в море.

Суд назначил ему 17 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на один год. Приговор не вступил в силу, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Туапсинский район Убийство
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