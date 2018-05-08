Мужчине дали 17 лет за двойное убийство в Туапсе

Краснодарский краевой суд вынес приговор в отношении мужчины, которого обвинили в двойном убийстве

Коллегия присяжных ранее признала жителя Оренбургской области виновным в убийстве отца и сына и не заслуживающим снисхождения. В суде установили, что убийство произошло 28 сентября 2014 года на почве неприязненных отношений. Одного и другого мужчину нарушитель ударил камнем по головам, а тела унес в море.

Суд назначил ему 17 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на один год. Приговор не вступил в силу, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.