На Ставрополье девочка в драке лишилась части уха
В Кочубеевском районе Ставропольского края во время драки пострадала девочка
В марте в селе Кочубеевском девочка подралась со сверстницей и лишилась части ушной раковины. Мать девочки написала заявление о причинении вреда ее дочери. Родители считают, что меры по объективному рассмотрению дела не принимаются, сообщает NewsTracker.
Обращение матери поставили на контроль в районной администрации.
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