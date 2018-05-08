На Ставрополье девочка в драке лишилась части уха

Ставропольский край

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В Кочубеевском районе Ставропольского края во время драки пострадала девочка

В марте в селе Кочубеевском девочка подралась со сверстницей и лишилась части ушной раковины. Мать девочки написала заявление о причинении вреда ее дочери. Родители считают, что меры по объективному рассмотрению дела не принимаются, сообщает NewsTracker.

Обращение матери поставили на контроль в районной администрации.

Дети Драки
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