В Сирии разбился российский вертолет Ка-52, погибли оба пилота

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На востоке Сирии потерпел крушение российский разведывательно-ударный вертолет Ка-52

«При выполнении планового полета над восточными районами Сирийской Арабской Республики потерпел крушение российский вертолет Ка-52», — сообщили в Минобороны РФ.

Оба летчика погибли, их тела найдены и доставлены на аэродром базирования.

По предварительной информации причиной инцидента могла стать техническая неисправность, добавили в ведомстве.

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В Сирии разбился российский вертолет Ка-52, погибли оба пилота
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