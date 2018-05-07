В Сирии разбился российский вертолет Ка-52, погибли оба пилота

На востоке Сирии потерпел крушение российский разведывательно-ударный вертолет Ка-52

«При выполнении планового полета над восточными районами Сирийской Арабской Республики потерпел крушение российский вертолет Ка-52», — сообщили в Минобороны РФ.

Оба летчика погибли, их тела найдены и доставлены на аэродром базирования.

По предварительной информации причиной инцидента могла стать техническая неисправность, добавили в ведомстве.