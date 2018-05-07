В Анапе ищут пропавшего из санатория подростка

Волонтеры и полиция ищут нуждающегося в медпомощи подростка, который пропал из санатория в Анапе

17-летний Кирилл Гренко вышел из комнаты на территории санатория рано утром 4 мая, с тех пор его местонахождение неизвестно, сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт». Отмечается, что юноша нуждается в медицинской помощи.

Оперативные мероприятия по розыску подростка проводит также ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Рост Кирилла — 180-185 см, он худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза зеленые. Был одет в темную ветровку с красными вставками, футболку зеленого или желтого цвета, голубые джинсы, синие кроссовки, на нем была черная кепка с красными вставками.

Тех, кто владеет информацией о его местонахождении, просьба звонить по телефонам 8(800)700-54-52 или 02.