Похищенных в Каире жителей Дагестана нашли в депортационной тюрьме

Правозащитники рассказали о судьбе задержанных в Египте 18 жителей Дагестана

Как сообщали Юга.ру, в конце апреля правозащитный центр «Мемориал» рассказал о пропавших в Каире в марте и апреле 18 уроженцах Дагестана, девять из них — дети. Они были родственниками мужчины, который был членом запрещенной в РФ террористической группировки «Имарат Кавказ» и участвовал в войне в Сирии. При этом никто из задержанных людей не был в розыске.

Исчезнувшие обнаружились в депортационной тюрьме близ аэропорта, их, по данным источников «Мемориала», готовят к отправке на родину.

Правозащитники отмечают, что эта операция по задержанию с целью депортации — не единичный случай в отношении граждан постсоветских стран, проживающих в Каире.

«За последние месяцы массовые задержания такого рода проводились спецслужбами Египта неоднократно. Как нам известно, очередная "зачистка" с участием автоматчиков в масках, приведшая к многочисленным задержаниям граждан России и Таджикистана, прошла в одном из кварталов Каира в ночь с 1 на 2 мая. Задержанные в ходе таких спецопераций лишены доступа к адвокатской помощи и консульствам своих стран, общение родственников с ними затруднено, иногда на протяжении нескольких месяцев, а сопутствующие юридические процедуры не являются прозрачными», — подчеркнули в «Мемориале».

Также отмечается, что ни родственники задержанных силовиками дагестанцев, ни посольство России в Каире не имели информации об их судьбе и местонахождении.

Жительница Каира рассказала правозащитникам, что такие рейды начались в декабре, в районах, где преимущественно живут студенты из стран СНГ. По ее словам, обыски и задержания проводились около мечетей и в квартирах, где живут уроженцы стран СНГ.

«У всех задержанных после примерно 10 дней содержания в тюрьме аннулировали визы, и их депортировали. Причин депортации не объясняли. В Египте иностранцев в депортационной тюрьме обычно держат до того момента, пока родственники или друзья не купят им авиабилет. Если купить некому, то могут держать в тюрьме неограниченный срок. За счет государства никого не депортируют», — рассказала женщина.