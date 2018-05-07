На Кубани мобильные патрули будут инспектировать курортные территории

В Краснодарском крае будут созданы три мобильные рабочие группы, которые будут инспектировать курортные территории весь купальный сезон

Специалисты будут работать по трем направлениям обеспечения безопасности отдыхающих: на воде и водных объектах, туристических и экскурсионных маршрутах, в гостиницах, отелях и других средствах размещения. При этом особое внимание будет уделено правомерности размещения на пляжных территориях объектов торговли и общепита, аттракционов и маломерных судов, наличию медиков и спасателей-матросов, соответствующего оборудования и оснащения для спасения, оказания первой медпомощи, а также деятельности гостиниц и других средств размещения для выявления «черных отельеров».

Комплексный план подготовки к курортному сезону предусматривает, что рабочие группы будут созданы в рамках межведомственной комиссии по развитию санаторно-курортного и туристско-рекреационного комплекса края. В состав мобильных патрулей, в зависимости от направления работы, войдут представители профильных министерств и ведомств, полиции, Росгвардии, Роспотребнадзора, МЧС, миграционной службы, инспекции по маломерным судам и других служб, что позволит оперативно реагировать в случае выявления нарушений законодательства.

Мониторинг курортных территорий будет вестись еженедельно. Координатором выездных мероприятий выступит минкурортов региона, сообщили в пресс-службе ведомства.