На Дону задержан мужчина, подозреваемый в убийстве знакомой

В Батайске мужчина, подозреваемый в убийстве своей знакомой, заключен под стражу

Как сообщает пресс-служба СУ СК по области, по данным следствия, 4 мая этого года в центральном парке Батайска обнаружено тело 57-летней женщины с признаками насильственной смерти.

По подозрению в убийстве задержан 36-летний мужчина без определенного места жительства.

На допросе мужчина пояснил, что во время распития алкоголя произошла ссора. Он избил женщину, от травм она скончалась на месте происшествия.

Подозреваемый заключен под стражу.