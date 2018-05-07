В Ингушетии шестерых полицейских будут судить за убийство и пытки задержанных

В Республике Ингушетия шестерых полицейских обвинили в убийстве человека и совершении ряда других тяжких преступлений

По данным следствия, в Ингушетии в период с 2010 по 2016 год сотрудники МВД применяли физическое насилие, в том числе электроток, чтобы добиться от задержанных признания в хранении огнестрельного оружия, посягательстве на жизнь полицейских, разбое и других преступлениях. В результате один человек умер от удушения, несколько потерпевших получили серьезные повреждения.

Кроме того, полицейские вымогали деньги и забрали машину у иностранца, угрожая распространить сведения, позорящие его.

Расследование завершено. Уголовное дело направлено в суд, сообщается в канале Следкома РФ в Telegram.