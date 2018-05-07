Ростовский депутат заявил, что не нападал на водителя с пистолетом

Депутат ростовской гордумы от «Единой России» Игорь Амураль отрицает, что напал на водителя с пистолетом

Как сообщали Юга.ру, ростовчанин Сергей Коваленко заявил, что депутат городской думы от «Единой России» Игорь Амураль совершил на него нападение с пистолетом. Проверка инцидента проводилась участковыми, собранные материалы были переданы в Следственный комитет Ленинского района.

Из объяснительной депутата следует, что водитель иномарки не дал ему и другим автомобилям совершить поворот, перекрыв дорогу. Когда депутат возвращался в свой автомобиль, сзади он почувствовал удар по ноге и увидел, как на него наезжает иномарка. Падая, он ударил автомобиль по стеклу.



«Опасаясь дальнейшей агрессии в отношении меня, я взял травматический пистолет и вышел из автомобиля. При этом использовать пистолет по назначению я не намеревался, а лишь хотел показать второму участнику конфликта наличие у меня возможности самообороны», — цитирует РИА «Новости» объяснительную.



Комиссия городской думы Ростова-на-Дону решила пока не предлагать думе никаких мер реагирования. 10 мая инцидент планируют рассмотреть на заседании фракции «Единой России».