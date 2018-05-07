В Краснодаре высадили аллею Русского географического общества

В Краснодаре у дворца спорта «Олимп» заложили аллею Русского географического общества

Аллею посвятили 73-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. В акции приняли участие председатель ЗСК Юрий Бурлачко и мэр Краснодара Евгений Первышов. Гости высадили деревья с воспитанниками спортивных школ города.

«Мы высаживаем деревья в ознаменование деятельности Русского географического общества. Это старая и добрая традиция — в знак важных и значимых мероприятий высаживать деревья. Новая аллея станет своеобразной эстафетой добра — пройдут годы, и здесь будут гулять следующие поколения жителей и гостей Краснодара», — сказал Юрий Бурлачко.

Первышов сказал, что 2018 год для Краснодара юбилейный — город отметил 75-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

«Скоро мы отметим, пожалуй, самый главный праздник страны — Победу в Великой Отечественной войне. Мы постараемся провести его масштабно, чтобы все почувствовали атмосферу праздника, пообщались с нашими уважаемыми ветеранами», — цитирует мэра пресс-служба городской администрации.