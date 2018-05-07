В Ставрополе во время взрыва в многоэтажке погиб человек
В Ставрополе 7 мая произошел взрыв в многоэтажном доме
По предварительным данным, взрыв случился на восьмом этаже. Причины инцидента выясняются. По данным источника в правоохранительных органах региона, погиб один человек.
В городской службе спасения сообщили, что поступала информация о взрыве. На месте работают полиция и ФСБ, сообщает ТАСС.
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