В Ставрополе во время взрыва в многоэтажке погиб человек

Ставропольский край

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В Ставрополе 7 мая произошел взрыв в многоэтажном доме

По предварительным данным, взрыв случился на восьмом этаже. Причины инцидента выясняются. По данным источника в правоохранительных органах региона, погиб один человек.

В городской службе спасения сообщили, что поступала информация о взрыве. На месте работают полиция и ФСБ, сообщает ТАСС.

Ставрополь
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