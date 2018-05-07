В Сочи около 20 улиц перекроют из-за Дня Победы

В четырех районах Сочи 8 и 9 мая во время проведения праздничных мероприятий в честь Дня Победы перекроют около 20 улиц

В этот период на курорте будет действовать временная схема организации дорожного движения.

8 мая введут перекроют движение машин с 19:30 до 22:00 по маршруту акции «Свеча памяти» — от площади Южного мола до площади Северного мола Сочинского морского порта.

В первой половине дня 9 мая введут ограничения на части улиц Адлера, Хосты, поселка Лазаревского и в центре Сочи в районе мемориала в микрорайоне Завокзальном и по пути следования колонны «Бессмертный полк».

С 22:00 8 мая до 23:00 9 мая будет запрещен въезд машин на площадь Южного мола, заключили в пресс-службе мэрии курорта.