В Сочи около 20 улиц перекроют из-за Дня Победы
В четырех районах Сочи 8 и 9 мая во время проведения праздничных мероприятий в честь Дня Победы перекроют около 20 улиц
В этот период на курорте будет действовать временная схема организации дорожного движения.
8 мая введут перекроют движение машин с 19:30 до 22:00 по маршруту акции «Свеча памяти» — от площади Южного мола до площади Северного мола Сочинского морского порта.
В первой половине дня 9 мая введут ограничения на части улиц Адлера, Хосты, поселка Лазаревского и в центре Сочи в районе мемориала в микрорайоне Завокзальном и по пути следования колонны «Бессмертный полк».
С 22:00 8 мая до 23:00 9 мая будет запрещен въезд машин на площадь Южного мола, заключили в пресс-службе мэрии курорта.
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