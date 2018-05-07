Капитана морского порта в Ростове подозревают в миллионной взятке

Возбуждено уголовное дело в отношении капитана морского порта Ростова-на-Дону, он подозревается в получении взятки

«По версии следствия, 59-летний капитан морского порта Ростов-на-Дону получил от директора судоходной компании взятку в сумме 1 миллион рублей за игнорирование нарушений в деятельности судоходной компании и дальнейшее покровительство», — сообщает пресс-служба Южного СУ на транспорте СК РФ.

Капитан порта подозревается в совершении преступления по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в крупном размере).

Расследование уголовного дела продолжается.