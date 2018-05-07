На Ставрополье двухлетний мальчик упал в выгребную яму и погиб

В селе Бешпагир Грачевского района на территории частного дома погиб ребенок

По предварительным данным, двухлетний мальчик с 12-летней сестрой пришел в гости к родственникам и играл во дворе. Ненадолго ребенок остался один на приусадебном участке. Во время игры он упал в выгребную яму. На место вызвали бригаду скорой помощи. Медикам не удалось спасти жизнь ребенка, поскольку его дыхательные пути были закупорены мокрой землей и илом.

По факту назначена доследственная проверка. Специалисты проведут судебно-медицинскую экспертизу. Правоохранители устанавливают, в каких условиях жил ребенок. По результатам проверки примут процессуальное решение, сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.