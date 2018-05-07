В Адыгее ко Дню Победы новое жилье получили семь ветеранов

Адыгея

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В Адыгее в преддверии Дня Победы свои жилищные условия улучшили семь ветеранов

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На эти цели направили около 6,7 млн рублей из федерального бюджета. В министерстве труда и социальной защиты населения Адыгеи сообщили, что в обеспечении жильем нуждаются еще девять ветеранов. При поступлении денег из федерального бюджета работу по улучшению жилищных условий ветеранов продолжат.

«Выполнение полномочий региональной власти в рамках исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем ветеранов Великой Отечественной войны находится на контроле руководителя республики Мурата Кумпилова», — отметили в пресс-службе главы Республики Адыгея.

Всего с 2008 года в республике 865 ветеранов войны обеспечены жильем за счет средств федерального бюджета. На эти цели направили 685,5 млн рублей.

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