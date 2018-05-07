В России ветеранам войны выплатят по 10 тыс. рублей

Президент России Владимир Путин 6 мая подписал указ о единовременной выплате ветеранам войны

Деньги выделят в связи с 73-летием Победы в Великой Отечественной войне. Согласно документу, ветеранам в мае-июне перечислят по 10 тыс. рублей. Деньги получат инвалиды и участники Великой Отечественной войны — граждане РФ, проживающие в России, Латвии, Литве и Эстонии, говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Указ уже вступил в силу.