Житель Ростовской области получил семь лет колонии за попытку убийства жены
Вступил в законную силу приговор в отношении жителя Таганрога, который пытался убить жену за желание с ним развестись
«Мужчина в ходе бытовой ссоры со своей женой нанес ей множественные удары ножом. Его действия были пресечены несовершеннолетним, который своевременно вызвал скорую помощь», — сообщили в областной прокуратуре.
Мужчина свою вину признал частично. Он сказал, что убивать супругу не собирался, а ножевые удары потерпевшей нанес в состоянии аффекта из-за ее желания развестись.
Суд первой инстанции приговорил подсудимого к семи годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Осужденный обжаловал решение суда.
Апелляционная инстанция Ростовского областного суда оставила приговор без изменений.
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