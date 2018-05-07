Житель Ростовской области получил семь лет колонии за попытку убийства жены

Вступил в законную силу приговор в отношении жителя Таганрога, который пытался убить жену за желание с ним развестись

«Мужчина в ходе бытовой ссоры со своей женой нанес ей множественные удары ножом. Его действия были пресечены несовершеннолетним, который своевременно вызвал скорую помощь», — сообщили в областной прокуратуре.

Мужчина свою вину признал частично. Он сказал, что убивать супругу не собирался, а ножевые удары потерпевшей нанес в состоянии аффекта из-за ее желания развестись.

Суд первой инстанции приговорил подсудимого к семи годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Осужденный обжаловал решение суда.

Апелляционная инстанция Ростовского областного суда оставила приговор без изменений.