В Краснодарском крае начали подготовку к следующему отопительному сезону

Компания «Газпром газораспределение Краснодар» и входящие в ее состав 16 филиалов начали подготовку к осенне-зимнему сезону-2018/19

Для обеспечения бесперебойной работы сетей во время низких температур и повышенных нагрузок газовики планируют провести ремонт 692 газорегуляторных и 3,7 тыс. шкафных регуляторных пунктов, приборное обследование около 2,6 тыс. км сетей, диагностирование технического состояния 512,6 км газопроводов. Для снижения риска возникновения коррозии окрасят около 570 км надземных газопроводов.

Во время подготовительных работ специалисты намерены уделить внимание работе с персоналом аварийно-эксплуатационных участков. В плане — провести инструктажи, обучающие занятия, противоаварийные тренировки, на которых специалисты отработают навыки локализации и ликвидации возможных аварий на объектах газового хозяйства.

Пресс-служба компании «Газпром газораспределение Краснодар» отмечает, что что для успешного прохождение периода максимальных нагрузок газовики проводят такие мероприятия перед началом каждого отопительного периода. За прошлый осенне-зимний период компания выполнила техническое обслуживание запорной арматуры, текущий и капитальный ремонт пунктов редуцирования газа, средств электрохимической защиты, реконструкцию газопроводов.

Ожидается, что комплекс мероприятий при подготовке к новому сезону позволит обеспечить надежную и бесперебойную работу системы газоснабжения Кубани зимой.

«Во всех 16 филиалах компании в полном объеме ведут регламентные работы в соответствии с утвержденными графиками. Задача — своевременно подготовить газовое хозяйство к прохождению отопительного сезона и обеспечить безопасность потребителей. Например, специалисты проведут в школах всего края акцию "Безопасные каникулы". В игровой форме детей научат безопасному использованию газового оборудования», — сказал генеральный директор АО «Газпром газораспределение Краснодар» Владимир Агафонов.