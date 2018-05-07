Автобусы большой вместимости пустят из аэропорта Платов в Ростов во время ЧМ

12 автобусов большой вместимости будут доставлять пассажиров из аэропорта Платов в Ростов во время чемпионата мира по футболу

«С 1 июня в Платов будут запущены 12 автобусов большой вместимости. Они будут отходить от Привокзальной площади. Кроме того, там будут работать шаттлы по двум маршрутам», — сказал на пресс-конференции министр транспорта Ростовской области Андрей Иванов.

Как сообщали Юга.ру, болельщиков планируют отвозить на «Ростов-Арену» на шаттлах и после ЧМ. На третий тестовый матч, который пройдет 13 мая, для фанатов организуют 150 бесплатных автобусов до стадиона.

Ранее стала известна схема ограничения движения транспорта из-за третьего тестового матча на «Ростов-Арене». В основном временные ограничения коснутся центральных улиц, а Театральную площадь перекроют с 13 мая и до 15 августа в связи с проведением Фестиваля болельщиков.