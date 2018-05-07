В Дагестане поезд насмерть сбил девочку

Дагестан

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Следователи проводят проверку по факту гибели несовершеннолетней девочки, попавшей под поезд в Дагестане

По версии следствия, днем 5 мая на 2345 км железнодорожного перегона Избербаш — Ачи Северо-Кавказской железной дороги, который проходит вдоль Избербаша, десятилетняя девочка пыталась перебежать ж/д пути перед проходящим электровозом. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения не удалось избежать. В итоге девочка получила смертельные травмы.

Установлено, что ребенок жил недалеко от путей, передает пресс-служба Южного следственного управления на транспорте СК РФ.

Следователи осмотрели место происшествия, опросили очевидцев. Проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Железная дорога Поезда Происшествия
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