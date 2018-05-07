Россияне назвали главные достижения и неудачи Путина на посту президента

Социологи «Левада-центра» изучили мнение россиян на тему работы Владимира Путина в качестве президента страны

Чаще всего опрошенные говорили о том, что к успехам Путина можно отнести возвращение России статуса великой уважаемой державы (47% в апреле 2018 года против 49% в марте 2015 года, когда подобный опрос проводили в предыдущий раз), стабилизацию ситуации на Северном Кавказе (38% против 34%) и удержание страны от распада (27% против 33%). Еще 18% отнесли к достижениям президента исправление последствий экономического кризиса 2008 года, укрепление закона и порядка и сближение между странами СНГ.

Среди претензий к президенту называют проблемы в социальной сфере: отсутствие справедливого распределение доходов в интересах простых людей (45% против 39%) и что Путину не удалось вернуть гражданам средства, которые были ими утеряны в ходе реформ (39% против 34%).

Социологи отметили, что более чем в два раза выросло число претензий на тему неспособности главы государства повысить зарплаты, пенсии, стипендии и пособия (32% против 15%). Увеличилось число недовольных невозможностью преодолеть кризис в российской экономике и остановить спад производства (27% против 23%), обеспечить укрепление закона и порядка (23% против 22%).

В целом «Левада-центр» отметил, что с 2015 года выросло количество россиян, критикующих действия президента, а оценка его успехов снижается, сообщает РБК.