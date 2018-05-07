В Сочи на границе с Абхазией в кроссовере нашли патроны к американской винтовке

Абхазия, Краснодарский край

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Боевые патроны к американской винтовке М-16 изъяли пограничники на российско-абхазской границе в Сочи

При осмотре кроссовера Porsche Caeynne с номерами сопредельной республики обнаружили 30 боеприпасов калибра 5,56, рассказали в пресс-службе погрануправления ФСБ России по Краснодарскому краю.

Патроны были снаряжены в магазин к стрелковому оружию, которое стоит на вооружении во всех силовых структурах США и стран НАТО.

Пограничники изъяли боеприпасы и автомобиль.

Материалы проверки с признаками состава преступления по ч. 1 ст. 222 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение или перевозка огнестрельного оружия, его основных частей или боеприпасов) передали в УВД Сочи.

Оружие Пограничники Сочи
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