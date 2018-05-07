Летом в России планируют запустить проект по маркировке продуктов цветами светофора

Летом 2018 года может стартовать пилотный проект по маркировке продуктов питания зеленым, желтым и красным цветами в зависимости от уровня содержания соли, сахара и жирных кислот

В апреле глава Роспотребнадзора Анна Попова провела встречу с производителями пищевой продукции и представителями крупнейших торговых сетей, где обсудили проект «Светофор». Ведомство подготовило рекомендации для производителей по добровольной маркировке продуктов.

По проекту, в магазинах появятся полки с товарами, отмеченными красным, желтым или зеленым цветами. Предлагается маркировать продукты, которые являются основным источником соли, сахара, трансжиров и жирных кислот: хлеб, мясо, рыба, молочные продукты, фруктовые консервы, соки и кондитерские изделия, передает RT. Это позволит потребителю сделать осознанный выбор при покупке продуктов и сформировать здоровый рацион, а в перспективе сократит количество болезней, связанных с недостатком или избытком тех или иных веществ в организме.

Крупные ретейлеры и производители заявили о готовности принять участие в эксперименте.

Пилот могут запустить летом 2018 года, презентация может состояться в июне, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.