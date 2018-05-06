В Новокубанском районе на трассе столкнулись две фуры

В Новокубанском районе 6 мая произошло ДТП с участием двух грузовиков

Авария случилась на трассе «Кавказ» около 20:30. По предварительным данным, житель Ростовской области за рулем MAN врезался в такой же автомобиль под управлением жителя Кореновского района. Пострадал второй водитель, его доставили в больницу, сообщили Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Сотрудники ГИБДД организовали реверсивное движение. Полиция проводит проверку.