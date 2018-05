В Новокубанском районе на трассе столкнулись две фуры

Две фуры столкнулись на трассе «Кавказ» около Новокубанской стеллы! • Одна фура, груженная молоком, ехала со стороны Кропоткина и на повороте к Новокубанску не уступила дорогу другой фуре, которая перевозила редиску. - В результате аварии пострадал 42-летний водитель фуры с редиской. Врачи зафиксировали у него черепно-мозговую травму и множественные порезы лица и туловища. - Чтобы достать его из кабины, понадобилась помощь спасателей. Пострадавший доставлен в больницу. - Второй водитель не пострадал. • Видео от подписчика. #Чп #Полиция #Краснодар #Ростов #Майкоп #Волгоград #Сочи #Анапа #Новороссийск #Геленджик #Адлер #Крымск #Тимашевск #Тихорецк #ГорячийКлюч #Темрюк #Дтп #Новокубанск

