В Новокубанском районе на трассе столкнулись две фуры
В Новокубанском районе 6 мая произошло ДТП с участием двух грузовиков
Авария случилась на трассе «Кавказ» около 20:30. По предварительным данным, житель Ростовской области за рулем MAN врезался в такой же автомобиль под управлением жителя Кореновского района. Пострадал второй водитель, его доставили в больницу, сообщили Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
Сотрудники ГИБДД организовали реверсивное движение. Полиция проводит проверку.
Две фуры столкнулись на трассе «Кавказ» около Новокубанской стеллы! • Одна фура, груженная молоком, ехала со стороны Кропоткина и на повороте к Новокубанску не уступила дорогу другой фуре, которая перевозила редиску. - В результате аварии пострадал 42-летний водитель фуры с редиской. Врачи зафиксировали у него черепно-мозговую травму и множественные порезы лица и туловища. - Чтобы достать его из кабины, понадобилась помощь спасателей. Пострадавший доставлен в больницу. - Второй водитель не пострадал. • Видео от подписчика. #Чп #Полиция #Краснодар #Ростов #Майкоп #Волгоград #Сочи #Анапа #Новороссийск #Геленджик #Адлер #Крымск #Тимашевск #Тихорецк #ГорячийКлюч #Темрюк #Дтп #Новокубанск
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