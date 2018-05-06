На Ставрополье задержали сбежавшего от суда жителя Ростовской области

Сотрудники УГИБДД по Ставропольскому краю задержали мужчину, который два года пробыл в бегах

Полицейские остановили автомобиль под управлением 49-летнего мужчины в Благодарненском районе. После проверки документов выяснилось, что он с 2016 года находится в федеральном розыске, запрос подала служба исполнения наказаний Ростовской области. Мужчина, обвиняемый в мошенничестве, не явился в суд на оглашение приговора, и был объявлен в розыск.

Преступника задержали, сейчас он находится в СИЗО, в ближайшее время его этапируют в Ростовскую область, передает NewsTracker.