На Ставрополье задержали сбежавшего от суда жителя Ростовской области
Сотрудники УГИБДД по Ставропольскому краю задержали мужчину, который два года пробыл в бегах
Полицейские остановили автомобиль под управлением 49-летнего мужчины в Благодарненском районе. После проверки документов выяснилось, что он с 2016 года находится в федеральном розыске, запрос подала служба исполнения наказаний Ростовской области. Мужчина, обвиняемый в мошенничестве, не явился в суд на оглашение приговора, и был объявлен в розыск.
Преступника задержали, сейчас он находится в СИЗО, в ближайшее время его этапируют в Ростовскую область, передает NewsTracker.
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