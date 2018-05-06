В Краснодаре и крае прогнозируют грозы с градом

МЧС предупредило об ожидающейся в Краснодарском крае непогоде

В ближайшие 3-6 часов 6 мая и 7-8 мая местами в крае ожидается сильный дождь, ливень с грозой, градом и шквалистым ветром до 20 м/с.

В Краснодаре непогода ожидается 7-8 мая, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

По данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 6 мая в Краснодаре ожидается кратковременный дождь и порывистый ветер до 14 м/с. Температура при этом сохранится теплой — 27-29 °С.

В Краснодарском крае местами пройдут кратковременные дожди с грозами, в отдельных пунктах, в том числе на побережье, — сильный дождь и град. Температура также будет достигать 29 °С. В последующие двое суток — днем 20-25 °С местами до 27 °С, кратковременный дождь и гроза с градом прогнозируются в большинстве районов.