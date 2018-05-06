В России хотят ввести экологический сбор на одноразовую посуду
Правительство планирует ввести экологический сбор на одноразовую посуду в 2019 году
Об этом журналистам сообщил спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
«Люди покупают одноразовые мангалы, едут на природу и оставляют их. Надо вводить экологический сбор с производителей на подобные одноразовые вещи. И я вам скажу, в следующем году он будет введен», — цитирует Иванова «Интерфакс».
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Иванов принял участие в акции «Чистый берег», проходящей на берегу Ладожского озера под эгидой МЧС РФ. Глава ведомства Владимир Пучков, также принявший участие в мероприятии, поддержал инициативу Иванова.
По словам главы МЧС, за четыре года участники акции «Чистый берег» очистили от мусора более 12 тысяч водоемов и 14 тысяч километров береговой полосы, передает РИА Новости.
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