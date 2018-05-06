В России хотят ввести экологический сбор на одноразовую посуду

Правительство планирует ввести экологический сбор на одноразовую посуду в 2019 году

Об этом журналистам сообщил спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. «Люди покупают одноразовые мангалы, едут на природу и оставляют их. Надо вводить экологический сбор с производителей на подобные одноразовые вещи. И я вам скажу, в следующем году он будет введен», — цитирует Иванова «Интерфакс».