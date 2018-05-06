Во Владикавказе закрыли два торговых центра за нарушения пожарной безопасности

Судебные приставы Северной Осетии закрыли два торговых центра во Владикавказе из-за несоответствия нормам пожарной безопасности

По требованию Советского районного суда закрыты детский развлекательный центр «РИО» и центр культурного отдыха «Центр К».

«Представителям данных объектов вручили постановления о запрете деятельности вплоть до устранения нарушений. Помещения освободили от посетителей и опечатали», — сообщили в пресс-службе УФССП по республике.

Запрете эксплуатации торговых центров будет действовать до устранения нарушений требований пожарной безопасности.