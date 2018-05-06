В порту Сочи эвакуировали экипаж круизного лайнера из-за задымления

Краснодарский край

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На пришвартованном в Сочи крупном круизном лайнере произошло задымление

Продолжение темы: Задымившимся в порту Сочи лайнером оказался «Князь Владимир». Из-за пожара отменили первый рейс судна

По данным Южного регионального центра МЧС, задымление произошло в ночь на 6 мая в моторном отсеке, возгорания не было.

На борту находились только члены экипажа, они были эвакуированы. Помощь пожарных и спасателей не потребовалась, передает ТАСС.

На каком именно лайнере произошло ЧП, не уточняется.

Сочи
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