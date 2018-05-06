Двое туристов погибли во время сплава по реке Кубань в Карачаево-Черкесии

Карачаево-Черкесия

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При сплаве на катамаране в Усть-Джегутинском районе Карачаево-Черкесии погибли двое туристов из Ульяновска

Группа туристов 5 мая сплавлялась по реке Кубань между селами Важное и Красногорское.

«Поступило сообщение, что во время сплава двое туристов не удержались и упали в реку. Впоследствии спасатели извлекли тела двух человек — мужчины 1943 года рождения и женщины 1957 года рождения», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Карачаево-Черкесии.

Остальные семь туристов, по данным ведомства, не пострадали.

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