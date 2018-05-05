В Карачаево-Черкесии ищут пропавшую два года назад жительницу Читы

Карачаево-Черкесия

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Сотрудники управления уголовного розыска ОМВД России по Читинскому району разыскивают пропавшую без вести женщину 

В селе Подволок 20 января 2016 года 28-летняя Анна Пронина ушла из дома на улице Молодежной, 4, кв. 1. До сих пор о местонахождении женщины ничего не известно.

На вид Анне Прониной 25-30 лет, рост 160-174 см, худощавая, волосы светло-русые прямые, глаза серо-зеленые. У нее есть особая примета: след от сведенной татуировки на запястье левой руки.

Всех, у кого есть какая-либо информация о пропавшей, просят сообщить в полицию Читы по телефонам 8 (924) 503-27-71, 8 (924)378-91-76, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Карачаево-Черкесии.

Полиция Пропавшие без вести Розыск людей
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