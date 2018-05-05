На Ставрополье сгорел магазин хозтоваров

Ставропольский край

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В Грачевском районе Ставропольского края ночью 4 мая произошел пожар в хозяйственном магазине

Сообщение о возгорании в селе Красном на улице Красной, 38 «ж» поступило в 00:49. При пожаре был поврежден товар и помещение магазина хозтоваров на площади 70 кв. метров.

В ликвидации возгорания задействовали семь человек и две единицы спецтехники.

При пожаре никто не пострадал.

Предположительно, причиной возгорания стал поджог. Материальный ущерб и виновник устанавливаются, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ставропольскому краю. 

МЧС Пожары
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