В Сочи установят фиксированные цены на точках питания на период ЧМ-2018

Власти Краснодарского края решили ввести фиксированные цены в точках общественного питания в Сочи у стадиона «Фишт», который примет матчи чемпионата мира по футболу

Как сообщил губернатор Вениамин Кондратьев, речь идет о стоимости комплексных обедов на территории в радиусе 500 метров от «Фишта». Он отметил, что спрос на размещение, а значит и на питание, в период мундиаля вырастет в разы.

«К сожалению, и количество тех, кто хочет на этом обогатиться за счет баснословной наценки, тоже увеличилось. Законодательных рычагов для регулирования цен в точках общественного питания у края нет, однако это не значит, что можно все пустить на самотек», — заявил глава региона.

Чтобы обеспечить доступным питанием гостей ЧМ-2018 в Сочи, в радиусе 500 метров от стадиона «Фишт» планируется установить фиксированную цену на комплексные обеды, сообщили в пресс-службе краевой администрации.