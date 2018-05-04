В Сочи установят фиксированные цены на точках питания на период ЧМ-2018
Власти Краснодарского края решили ввести фиксированные цены в точках общественного питания в Сочи у стадиона «Фишт», который примет матчи чемпионата мира по футболу
Как сообщил губернатор Вениамин Кондратьев, речь идет о стоимости комплексных обедов на территории в радиусе 500 метров от «Фишта». Он отметил, что спрос на размещение, а значит и на питание, в период мундиаля вырастет в разы.
«К сожалению, и количество тех, кто хочет на этом обогатиться за счет баснословной наценки, тоже увеличилось. Законодательных рычагов для регулирования цен в точках общественного питания у края нет, однако это не значит, что можно все пустить на самотек», — заявил глава региона.
Чтобы обеспечить доступным питанием гостей ЧМ-2018 в Сочи, в радиусе 500 метров от стадиона «Фишт» планируется установить фиксированную цену на комплексные обеды, сообщили в пресс-службе краевой администрации.
Как сообщали Юга.ру, чемпионат мира по футболу будет проходить с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.
На сочинском стадионе «Фишт» игры группового этапа состоятся 15, 18, 23 и 26 июня. Поединок 1/8 финала пройдет 30 июня, а четвертьфинальная встреча запланирована на 7 июля. Матч-открытие ЧМ жители и гости Сочи смогут посмотреть 14 июня на площадке Фестиваля болельщиков, которая будет работать весь чемпионат на Южном молу Морского порта.
Все материалы по теме:
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.