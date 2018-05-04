Семь голландских компаний оказались под следствием из-за моста через Керченский пролив

Прокуратура Нидерландов заявила о расследовании в отношении нескольких местных компаний, которых подозревают в нарушении санкций ЕС против России

Семь голландских компаний подозревают в отношении к строительству моста через Керченский пролив. Следствие полагает, что иностранные компании могли поставлять техническое оборудование для строительства моста и проводить техобслуживание ранее установленного оборудования.

Среди попавших под расследование фирм числятся Dematec Equipment и Biljard Hydrauliek. Если их признают виновными в нарушении санкций, юридическим лицам грозят штрафы до 820 тыс. евро. Максимальное наказание физлицам — 82 тыс. евро или шесть лет лишения свободы, сообщает «Интерфакс».