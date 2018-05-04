Пропавшего в горах Сочи туриста нашли мертвым

В Сочи спасатели нашли тело туриста, который пропал в районе хребта Алек 1 мая

Погибшего мужчину нашли в каньоне реки Ац. По предварительным данным, он упал с высоты около 40 метров и получил несовместимые с жизнью травмы.

Тело погибшего 39-летнего сочинца транспортировали на вертолете и передали сотрудникам следственных органов, сообщает пресс-служба ЮРПСО.

Как сообщали Юга.ру, мужчина приехал в горы с женой. Во время похода они спускались к реке, мужчина покатился по склону и упал в обрыв. Супруга его искала, но самостоятельный поиск результатов не дал. Переночевав в лесу, женщина вернулась к месту, где была телефонная связь, и обратилась за помощью к спасателям.

Параллельно с поиском пропавшего искали молодого человека, который исчез в районе горы Сахарной. Его нашли живым утром 4 мая.