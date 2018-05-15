В Краснодаре открылась компьютерная академия «Шаг»

В Краснодаре начал работу международный учебный центр ИТ-образования — компьютерная академия «Шаг»

Академия работает в 17 странах мира и специализируется на профессиональном и доступном ИТ-образовании, готовит программистов, компьютерных дизайнеров, специалистов в области сетей и информационной безопасности. Обучение ведется независимо от возраста и базового образования — специалистов готовят с нуля.

Получить новую профессию можно за срок от года до двух с половиной лет. Обучение строится на практических задачах: студенты проводят за компьютером все время. В образовательную программу входят авторизованные курсы от мировых компаний — Microsoft, Cisco, Autodesk, что позволяет получить международные сертификаты в процессе обучения.

Студенты академии могут начать обучение в Краснодаре, а выпуститься в городе другой страны, к примеру, в Рио-де-Жанейро или Сиэтле. По окончании обучения каждый студент получает диплом международного образца. Подготовленные специалисты могут работать на зарубежных заказчиков, не выезжая из страны и получая зарплату мирового уровня. Так, выпускники «Шага» работают в мировых компаниях, среди которых Microsoft, Skype, HP, Ebay, Amazon и другие.

Студентом «Шага» может стать любой человек в возрасте от 15 до 55 лет. Кроме того, работает Малая компьютерная академия для детей от 9 до 14 лет.

На летний период проводится набор в детский лагерь, в программе которого мастер-классы по разработке игр, робототехнике, фотографии и обработке снимков. По окончании лагеря каждый студент получит сертификат от компьютерной академии «Шаг». Дополнительная информация о летних курсах опубликована на сайте академии.

19 мая в 12:00 на улице Красной, 176 в ТК «Центр города» в международной академии «Шаг» состоится первый открытый урок «IT-хобби». Количество мест ограничено, запись по телефону 8 (861) 944-69-50.