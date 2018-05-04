В Невинномысске ликвидировали двух планировавших теракты экстремистов

Ставропольский край

Распечатать

В Невинномысске спецслужбы ликвидировали двух лидеров религиозно-экстремистской ячейки

По данным ФСБ, экстремисты организовали изготовление взрывчатки и создали одну бомбу. У них нашли оружие, боеприпасы и гранаты.

«В результате проведенной 4 мая 2018 года в городе Невинномысске спецоперации при попытке задержания нейтрализованы оказавшие вооруженное сопротивление двое лидеров религиозно-экстремистской ячейки, планировавшие совершение террористических актов», — цитирует сообщение ФСБ РИА «Новости».

На месте происшествия нашли лабораторию по изготовлению взрывчатых веществ. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщали Юга.ру, ранее ФСБ отчиталась о ликвидации 12 боевиков на Ставрополье и в Дагестане за четыре дня.

Антитеррор Невинномысск
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В МФЦ начнут выдавать водительские права
В Черном море задержали украинское рыболовецкое судно
ФК «Ростов» начал онлайн-продажу билетов на третий тестовый матч
В Невинномысске ликвидировали двух планировавших теракты экстремистов
В Краснодаре на месте двух бывших аптек откроют новые филиалы поликлиник
В станице Ленинградской школьники и студенты устроили парад Победы для двух ветеранов

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале