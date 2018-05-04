На Ставрополье мужчина сбил двух инспекторов ДПС. Возбудили уголовное дело

Ставропольский край

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В Ставропольском крае возбудили уголовное дело после того, как двух полицейских сбил автомобиль

Авария случилась утром 1 мая в Новоалександровске. По предварительным данным, 29-летний мужчина приехал на одну из улиц, чтобы помочь знакомой — на нее полицейские оформляли ряд протоколов об административных правонарушениях. Девушка пересела к знакомому в машину, он начал движение и сбил инспектора и инспектора ДПС ОГИБДД ОМВД России по Новоалександровскому городскому округу.

«В результате оба полицейских получили закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и другие телесные повреждения», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ставропольскому краю.

Расследование продолжается.

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